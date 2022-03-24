За сутки госпитализированы 4540 россиян с COVID-19

В России за последние сутки подтвердили 25 387 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Накануне в стране зафиксировали 26 826 заболевших, напоминает RT. С начала пандемии в РФ подтвердили 17 690 008 случаев заболевания.

При этом за 24 часа были госпитализированы 4540 пациентов с COVID-19, медики выписали 66 476 человек. Общее число выздоровевших достигло 16 483 898.

Кроме того, оперштаб сообщает о 418 умерших от COVID-19 за последние сутки, пишет РИА ФАН. Всего от коронавируса скончались 366 220 россиян.

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ФОТО: РИА Новости//Виталий Белоусов
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