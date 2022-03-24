За сутки госпитализированы 4540 россиян с COVID-19
В России за последние сутки подтвердили 25 387 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Накануне в стране зафиксировали 26 826 заболевших, напоминает RT. С начала пандемии в РФ подтвердили 17 690 008 случаев заболевания.
При этом за 24 часа были госпитализированы 4540 пациентов с COVID-19, медики выписали 66 476 человек. Общее число выздоровевших достигло 16 483 898.
Кроме того, оперштаб сообщает о 418 умерших от COVID-19 за последние сутки, пишет РИА ФАН. Всего от коронавируса скончались 366 220 россиян.
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Заразились
17,7 млн+25 387 / сут.
Умерли
366 тыс.+418 / сут.
Выздоровели
16,5 млн+66 476 / сут.
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