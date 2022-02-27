За сутки госпитализировали 7742 россиян с коронавирусом
27 февраля 202211:34
В России выявили 116 093 новых случая заражения коронавирусом за сутки. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
При этом за 24 часа в стране госпитализировали 7742 пациентов с COVID-19. Медики выписали 137 596 человек за сутки.
По данным оперштаба, за 24 часа также зарегистрировали 769 смертей, пишет Газета.ру.
С начала пандемии в России выявили 16 291 116 случаев COVID-19, выздоровели 13 458 910 человек, 350 927 россиян скончались.
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Заразились
16,3 млн+116 тыс. / сут.
Умерли
351 тыс.+769 / сут.
Выздоровели
13,5 млн+138 тыс. / сут.
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27 февраля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru