За сутки госпитализировали 7742 россиян с коронавирусом

В России выявили 116 093 новых случая заражения коронавирусом за сутки. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

В России за сутки госпитализированы более 8,5 тысяч человек с COVID-19

При этом за 24 часа в стране госпитализировали 7742 пациентов с COVID-19. Медики выписали 137 596 человек за сутки.

По данным оперштаба, за 24 часа также зарегистрировали 769 смертей, пишет Газета.ру.

С начала пандемии в России выявили 16 291 116 случаев COVID-19, выздоровели 13 458 910 человек, 350 927 россиян скончались.

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ФОТО: РИА Новости//Виталий Белоусов
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