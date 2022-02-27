За сутки госпитализировали 7742 россиян с коронавирусом

При этом за 24 часа в стране госпитализировали 7742 пациентов с COVID-19. Медики выписали 137 596 человек за сутки.

По данным оперштаба, за 24 часа также зарегистрировали 769 смертей, пишет Газета.ру.

С начала пандемии в России выявили 16 291 116 случаев COVID-19, выздоровели 13 458 910 человек, 350 927 россиян скончались.

