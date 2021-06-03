«За социальную безответственность»: Милонов призвал поднять налоги для Бузовой и Милохина
Увеличить персонально налоги для таких деятелей, как певица Ольга Бузова и тиктокер Даня Милохин предлагает депутат Госдумы Виталий Милонов. Средства, вырученные за счёт этого, он считает необходимым направить на поддержку бедных.
«Повысил бы налоги на всяких Ольг Бузовых и Дань Милохиных. Они сейчас очень маленькие налоги платят, а должны платить налоги больше», — заявил Ura.ru народный избранник. По его словам, такого рода меру надо распространить на всех «социально безответственных артистов».
Кроме того, Милонов призвал увеличить цены на водку и табак, а также брать больше налогов с некоторых финансовых и игорных компаний, чтобы максимально усложнить их функционирование.
«Повысил бы налогообложение букмекерских контор. Ввел бы заградительные налоги на деятельность микрофинансовых организаций. Заставил бы их платить 90% налогов. Здесь не столько бы мы с них получили налогов, сколько дождались смерти этих организаций», — пояснил депутат.
Ранее Виталий Милонов заявил НСН, что таким же образом следует поступить с коллекторскими агентствами.
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