«За социальную безответственность»: Милонов призвал поднять налоги для Бузовой и Милохина

Увеличить персонально налоги для таких деятелей, как певица Ольга Бузова и тиктокер Даня Милохин предлагает депутат Госдумы Виталий Милонов. Средства, вырученные за счёт этого, он считает необходимым направить на поддержку бедных.

«Повысил бы налоги на всяких Ольг Бузовых и Дань Милохиных. Они сейчас очень маленькие налоги платят, а должны платить налоги больше», — заявил Ura.ru народный избранник. По его словам, такого рода меру надо распространить на всех «социально безответственных артистов».