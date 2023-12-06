За скрученный пробег авто могут начать сажать на три года
6 декабря 202315:49
За скрученный пробег авто могут начать сажать на три года, передает «Авто Mail.Ru» со ссылкой на главу ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексея Подщеколдина.
По словам авторов инициативы, нарушителям может грозить штраф до 300 тысяч рублей, а за неоднократное правонарушение — тюремный срок.
Отмечается, что сейчас ведется разработка такого законопроекта. Соответствующие предложения ассоциация направила в Минфин.
Ранее совместные авто Москвы и Тегерана предложили собирать в России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru