За скрученный пробег авто могут начать сажать на три года

По словам авторов инициативы, нарушителям может грозить штраф до 300 тысяч рублей, а за неоднократное правонарушение — тюремный срок.

Отмечается, что сейчас ведется разработка такого законопроекта. Соответствующие предложения ассоциация направила в Минфин.



Ранее совместные авто Москвы и Тегерана предложили собирать в России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

