В России подешевели китайские автомобили

В частности, стоимость Chery Tiggo 8 Pro снизилась на 350 тысяч рублей, а Tiggo 8 Pro Max подешевел на 300 тысяч рублей. В некоторых регонах РФ стали дешевле автомобили Haval - на 100 тысяч рублей.

Отмечается, что компания Changan снизила цены на 14 моделей - на 30–100 тысяч рублей, кроссоверы Geely - на 100 тысячс рублей, седан Omoda S5 - на 70–80 тысяч рублей. Марка JAC вовсе готова продавать кроссовер JS6 на 499 тысяч рублей дешевле, чем ранее.

По мнению автоэкспертов и участников рынка, причиной снижения стоимости китайских авто явлется укрепление рубля. Кроме того, на ценники влияет конкуренция, которая может привести к ещё большим скидкам, поэтому россиянам ему советуют повременить с покупкой машины из КНР.

Ранее китайская компания Sinomach Automobile презентовала в России новый внедорожник Paladin, построенный на базе Nissan Pathfinder, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».