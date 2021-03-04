За счет москвичей. Стало известно, кто «заплатит» за связь в деревнях
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» объяснил, почему 4% населения России до сих пор не имеет сотовой связи.
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, что охватить мобильной связью малонаселенные пункты операторы могут за счет поднятия цен для тех, «кто может платить». Так он прокомментировал поручение премьер-министра России Михаила Мишустина по обеспечению мобильной связью небольших деревень с числом жителей от 20 до 100 человек.
«Субсидировать маленькие социальные проекты можно за счет того, чтобы поднимать, например, в Москве стоимость услуг связи. Или для всех тех, кто может платить. И тогда операторы смогут перераспределять большие доходы на те регионы, где требуется помощь. Так сотовая связь в России и работает. Мы в Москве и так платим больше. Тарифные планы у нас дороже, чем в регионах. Многие населенные пункты с числом жителей от 500 до 1000 не имели сотовой связи, и только в этом году "Ростелеком" активно в них приходит», - отметил он.
Собеседник НСН рассказал, что в России много районов, где нет связи, а операторам невыгодно строить там вышки.
«На сегодняшний день по закону операторы не обеспечивают стопроцентное покрытие территории России. Причина простая: огромные территории с низкой плотностью населения, отсутствуют инфраструктурные объекты, нет света, нет возможности проложить оптико-волокно, чтобы подключить объекты к связи. Из-за этого примерно 4% населения России не имеет сотовой связи. В тундре ее нет совсем. Людей обеспечивают рациями, спутниковыми телефонами. Живущие там получают на один поселок условно один спутниковый телефон или рацию. При этом у нас есть деревни, которые находятся на Урале, на Алтае, в Центральной части России, где живет небольшое число людей, но связи фактически нет. Причина именно в удаленности. Это либо труднодоступные районы, где проложить связь крайне тяжело, либо это экономически невыгодно», - объяснил он.
Муртазин добавил, что операторам удобнее оснащать связью удаленные районы в сотрудничестве с государством.
«Если в населенном пункте живет меньше определенного количества людей, окупаемость станции становится очень дорогой. Это даже не обязательно труднодоступные районы. Такие деревни есть в Калужской области, в Подмосковье. Это история и развитых регионов. Постепенно связь добирается и туда, но нужно сотрудничество с государством. Нужно, чтобы базовые станции в малонаселенных пунктах выводили из-под налогообложения, давали льготные расценки на электричество, тогда это заработает. Это социальный проект. Он целесообразен, но для оператора как для коммерческой структуры такие проекты минусовые. Заработать на них, при этом поддерживая инфраструктуру, невозможно. Поэтому операторы не очень стремятся это делать», - заключил эксперт.
Ранее студент из деревни в Омской области, вынужденный проходить дистанционное обучение, сидя на березе из-за отсутствия интернета, записал видеообращение к спикеру Совета Федерации и пожаловался на проблему.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,3 млн+11 385 / сут.
Умерли
87 823+475 / сут.
Выздоровели
3,9 млн+16 123 / сут.
- Специалисты NASA назвали самый серьезный инцидент в космосе за пять лет
- В России выявили 11 385 случаев коронавируса за сутки
- Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Калининградской области
- СМИ: ФСБ задержала депутата парламента Челябинской области от КПРФ
- Жена певца Александра Маршала опровергла его госпитализацию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru