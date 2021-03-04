За счет москвичей. Стало известно, кто «заплатит» за связь в деревнях

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, что охватить мобильной связью малонаселенные пункты операторы могут за счет поднятия цен для тех, «кто может платить». Так он прокомментировал поручение премьер-министра России Михаила Мишустина по обеспечению мобильной связью небольших деревень с числом жителей от 20 до 100 человек.

«Субсидировать маленькие социальные проекты можно за счет того, чтобы поднимать, например, в Москве стоимость услуг связи. Или для всех тех, кто может платить. И тогда операторы смогут перераспределять большие доходы на те регионы, где требуется помощь. Так сотовая связь в России и работает. Мы в Москве и так платим больше. Тарифные планы у нас дороже, чем в регионах. Многие населенные пункты с числом жителей от 500 до 1000 не имели сотовой связи, и только в этом году "Ростелеком" активно в них приходит», - отметил он.

Собеседник НСН рассказал, что в России много районов, где нет связи, а операторам невыгодно строить там вышки.

«На сегодняшний день по закону операторы не обеспечивают стопроцентное покрытие территории России. Причина простая: огромные территории с низкой плотностью населения, отсутствуют инфраструктурные объекты, нет света, нет возможности проложить оптико-волокно, чтобы подключить объекты к связи. Из-за этого примерно 4% населения России не имеет сотовой связи. В тундре ее нет совсем. Людей обеспечивают рациями, спутниковыми телефонами. Живущие там получают на один поселок условно один спутниковый телефон или рацию. При этом у нас есть деревни, которые находятся на Урале, на Алтае, в Центральной части России, где живет небольшое число людей, но связи фактически нет. Причина именно в удаленности. Это либо труднодоступные районы, где проложить связь крайне тяжело, либо это экономически невыгодно», - объяснил он.