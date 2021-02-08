Их там нет. В России ответили на претензии Прибалтики по вышкам 5G
Ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин в эфире НСН заявил, что сегодня никаких вышек 5G на российской границе со странами Прибалтики и Финляндией нет.
Станции мобильной связи 5G, работающие под Петербургом, мешают военным самолётам стран Евросоюза. Об этом заявили Латвия, Эстония и Финляндия.
Международный регламент предписывает получать согласие на использование средств связи, в том числе 5G, на приграничных территориях. По информации издания, наиболее близкая к границам ЕС опытная зона — Кронштадт. При этом диапазон для сетей 5G занят военными авиационными системами стран НАТО, и коммерческое использование сетей 5G может создать им серьёзные помехи на расстоянии сотни километров.
Ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин в эфире НСН заявил, что сегодня никаких вышек 5G на границе России нет.
«У нас не существует коммерческой эксплуатации 5G-сетей. Даже опытных зон на границе нет. В Северо-Западном регионе есть несколько опытных зон, но они не на границе. Поэтому страны Балтии несколько опережают события. Существует международная договоренность, что операторы должны соблюдать территориальные разграничения, не светить базовыми станциями на территории другой страны. Мешать самолетам станции, которые стоят на территории Российской Федерации, если они правильно настроены, не могут. Поэтому это исключительно политические выпады», — подчеркнул Мартазин.
Ранее председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко объяснил НСН причину беспокойства определенной части общества вышками 5G.
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