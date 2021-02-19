«Спирт, шашлыки, гаражи». Герой России дал советы женщинам на 23 февраля

По его словам, многие традиции в современной российской армии утрачены.

«Почему русский офицерский корпус два пальца ставил к виску? Это называлось «честь русского офицера». Готов к дуэли в любое время. Всякое бывало. И у Лермонтова было, и у Пушкина. Мы многое в истории русской армии потеряли, ее честь и достоинство!» - посетовал собеседник НСН.

Ранее Толбоев в эфире НСН гневно высказался об обстановке в российском авиастроении.

