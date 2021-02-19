«Спирт, шашлыки, гаражи». Герой России дал советы женщинам на 23 февраля
Герой России, летчик-испытатель Магомед Толбоев в эфире НСН рассказал в эфире НСН, как правильно отмечать 23 февраля.
В России 23 февраля отмечается День защитника Отечества.
Герой России, летчик-испытатель Магомед Толбоев в эфире НСН рассказал, как отмечали этот праздник в ВВС.
«К сожалению, традиции остались в советское время. В то время это было великое дело! Сразу в гаражи – шашлыки, спирт готовили. У нас же было все свое, авиационное. С МиГ-25 20 литров списывали – и все были обеспечены! А подарков никаких в Советском Союзе не было. У меня жена работала в торговле, так что даже на 8 марта я вставал в 5 утра, чтобы купить гвоздики кому-то подарить. Я не знаю, как сейчас военные отмечают. Я давно не служу в Военно-воздушных силах. Но в любом случае нет этого «нюха». 23 февраля мужчинам можно дать только одно – достойный поцелуй в правую щечку. Как говориться, чмокнуть. Это самый лучший подарок. Остальное все в магазине, некуда девать эти подарки. А вот душевное – это в правую щеку офицера, в правую!» - подчеркнул Толбоев.
По его словам, многие традиции в современной российской армии утрачены.
«Почему русский офицерский корпус два пальца ставил к виску? Это называлось «честь русского офицера». Готов к дуэли в любое время. Всякое бывало. И у Лермонтова было, и у Пушкина. Мы многое в истории русской армии потеряли, ее честь и достоинство!» - посетовал собеседник НСН.
Ранее Толбоев в эфире НСН гневно высказался об обстановке в российском авиастроении.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,1 млн+13 433 / сут.
Умерли
82 396+470 / сут.
Выздоровели
3,7 млн+18 637 / сут.
- Собянин назвал обнадеживающей ситуацию с COVID-19 в Москве
- Макрон выступил за «требовательный диалог» с Россией
- В «Газпроме» пообещали достроить «Северный поток-2»
- Лавров рассказал об отношении Запада к российской вакцине «Спутник V»
- Ученый из ФРГ заявил об искусственном происхождении коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru