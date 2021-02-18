Большинство россиян собираются отмечать День защитника Отечества

Мужчины реже (67%) дарят подарки друг другу на 23 февраля, чем женщины (97%) друг другу на 8 марта. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании Deloitte.

Опрос также показал, что День защитника Отечества будет отмечать большинство россиян - 85%. Подарки собираются дарить 79% опрошенных, сообщает РИА Новости. На подарки сограждане планируют потратить до 2 тыс. рублей.

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Международный женский день будут праздновать чуть больше сограждан - 91%. Практически каждый (98%) готовится сделать подарок и потратить на это в среднем от 2 тыс. рублей до 4 тыс. рублей.

Мужчины реже (67%) дарят подарки друг другу на 23 февраля, чем женщины (97%) друг другу на 8 марта. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании Deloitte.

Опрос также показал, что День защитника Отечества будет отмечать большинство россиян - 85%. Подарки собираются дарить 79% опрошенных, сообщает РИА Новости. На подарки сограждане планируют потратить до 2 тыс. рублей.

Международный женский день будут праздновать чуть больше сограждан - 91%. Практически каждый (98%) готовится сделать подарок и потратить на это в среднем от 2 тыс. рублей до 4 тыс. рублей.

Между тем, РИА ФАН предложило десять героических фильмов, подходящих для просмотра 23 февраля. В список вошли советские и российские картины разных лет о защитниках Отечества.



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ФОТО: pixabay.com
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