Большинство россиян собираются отмечать День защитника Отечества
Мужчины реже (67%) дарят подарки друг другу на 23 февраля, чем женщины (97%) друг другу на 8 марта. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании Deloitte.
Опрос также показал, что День защитника Отечества будет отмечать большинство россиян - 85%. Подарки собираются дарить 79% опрошенных, сообщает РИА Новости. На подарки сограждане планируют потратить до 2 тыс. рублей.
Международный женский день будут праздновать чуть больше сограждан - 91%. Практически каждый (98%) готовится сделать подарок и потратить на это в среднем от 2 тыс. рублей до 4 тыс. рублей.
Мужчины реже (67%) дарят подарки друг другу на 23 февраля, чем женщины (97%) друг другу на 8 марта. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании Deloitte.
Опрос также показал, что День защитника Отечества будет отмечать большинство россиян - 85%. Подарки собираются дарить 79% опрошенных, сообщает РИА Новости. На подарки сограждане планируют потратить до 2 тыс. рублей.
Международный женский день будут праздновать чуть больше сограждан - 91%. Практически каждый (98%) готовится сделать подарок и потратить на это в среднем от 2 тыс. рублей до 4 тыс. рублей.
Между тем, РИА ФАН предложило десять героических фильмов, подходящих для просмотра 23 февраля. В список вошли советские и российские картины разных лет о защитниках Отечества.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru