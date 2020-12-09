«Достижений - ноль!» Герой России поспорил с британцами о российской авиации
Летчик-испытатель Магомед Толбоев в эфире НСН раскритиковал чиновников за удручающее состояние отрасли.
Профильный журнал Aviation Week & Space Technology опубликовал список наиболее важных достижений 2020 года, в число которых вошел полет российского сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М с новейшими двигателями HK-32-02.
Герой России, летчик-испытатель Магомед Толбоев в эфире НСН гневно высказался об обстановке в российском авиастроении.
«Никаких достижений в российской авиации нет! Ноль! На МС-21 надежда. Спасибо Демченко (Олег Демченко - генеральный конструктор ОКБ имени Яковлева - прим. НСН), что он до сих пор держится и воюет. Его поставили в труднейшее положение. Товарищ Погосян (Михаил Погосян - в прошлом генеральный директор компании «Сухой»), сукин сын, взял композиты, 80% иностранные, сказал, что мы будем летать в Европу. А теперь все отказались. И где все это Погосяны-Магасяны? Предатели России! А мы потом расхлебываем. Сейчас американцы отказались и не дают композиты на МС-21. А нам надо развернуть производство. Нам нужно найти место добычи. Потом провести разработки, передать в производство, потом построить завод, перейти к технологической обработке. Вам кажется, это детские игры? Большой привет предателям России!», - воскликнул он.
Говоря о НК-32, собеседник НСН завил, что авиацию в России уничтожают чиновники в кабинетах.
«НК-32 его сначала бросили, кинули, забыли про него на 25 лет. Русские идут впереди американцев на 20 лет. Но мы сами себя убиваем. Уничтожаем свою собственную технологию. Спасибо Путину, что после 2001 года он начал этим заниматься. А так у нас все есть. И НК-32, и другие. Но к сожалению, мы промышленники. Без денег мы ничего делать не можем. Гражданскую авиацию убили! Нерадько, Алешин, Чемезов - эти люди убили гражданскую авиацию в России. Говорю как летчик-испытатель, который все знает наизусть. Они сидят в теплых кабинетах, кофе пьют, жопа плоская, живот большой. Они живут, а мы работаем. Я летаю до сих пор и знаю, что я делаю. Я делаю не для них, а для России. Это моя честь как Героя», - заявил он.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин назвал отказ поставлять в Россию композитные материалы для крыла самолета МС-21 недобросовестной конкуренцией. Президент РФ сравнил такое решение с «хамством». Он высказал мнение о том, что иностранные государства делают это для того, чтобы затормозить реализацию проекта.
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