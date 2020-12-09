«Достижений - ноль!» Герой России поспорил с британцами о российской авиации

Говоря о НК-32, собеседник НСН завил, что авиацию в России уничтожают чиновники в кабинетах.

«НК-32 его сначала бросили, кинули, забыли про него на 25 лет. Русские идут впереди американцев на 20 лет. Но мы сами себя убиваем. Уничтожаем свою собственную технологию. Спасибо Путину, что после 2001 года он начал этим заниматься. А так у нас все есть. И НК-32, и другие. Но к сожалению, мы промышленники. Без денег мы ничего делать не можем. Гражданскую авиацию убили! Нерадько, Алешин, Чемезов - эти люди убили гражданскую авиацию в России. Говорю как летчик-испытатель, который все знает наизусть. Они сидят в теплых кабинетах, кофе пьют, жопа плоская, живот большой. Они живут, а мы работаем. Я летаю до сих пор и знаю, что я делаю. Я делаю не для них, а для России. Это моя честь как Героя», - заявил он.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин назвал отказ поставлять в Россию композитные материалы для крыла самолета МС-21 недобросовестной конкуренцией. Президент РФ сравнил такое решение с «хамством». Он высказал мнение о том, что иностранные государства делают это для того, чтобы затормозить реализацию проекта.