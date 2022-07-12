«За репосты в тюрьму»: Правозащитник об уголовном наказании за пропаганду наркотиков

Накануне МВД разработало законопроекты, в которых предлагается установить уголовную ответственность за пропаганду наркотиков и за склонение к их употреблению в интернете. Иван Мельников считает, что терминологии необходимо тщательно проработать.

«В целом инициатива понятна и достаточно правильная в контексте борьбы с наркоманией и распространением наркотических средств. Но терминология "склонение к употреблению" достаточно сложная, потому что затронуть это может людей, которые поют песни. Но ситуация в том, что обычный человек может распространить то или иное произведение, в котором, по версии правоохранителей, будет пропаганда наркотиков… Как бы не получилось так, что за репосты в соцсетях нас начнут сажать в тюрьму. Очень важно не перегнуть палку, должна быть вменяемая ответственность и проработанная терминология», - сказал Мельников.

По его словам, в законопроекте также необходимо предусмотреть то, что человека в соцсетях могут взломать и начать распространять информацию от его имени.