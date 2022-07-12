«За репосты в тюрьму»: Правозащитник об уголовном наказании за пропаганду наркотиков
При введении наказания важно не перегнуть палку, должна быть вменяемая ответственность, заявил в эфире НСН Иван Мельников.
Вводить уголовное наказание за пропаганду наркотиков в интернете нужно очень осторожно, может получится так, что за репосты соответствующих песен в соцсетях обычных людей начнут отправлять в тюрьму, заявил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне МВД разработало законопроекты, в которых предлагается установить уголовную ответственность за пропаганду наркотиков и за склонение к их употреблению в интернете. Иван Мельников считает, что терминологии необходимо тщательно проработать.
«В целом инициатива понятна и достаточно правильная в контексте борьбы с наркоманией и распространением наркотических средств. Но терминология "склонение к употреблению" достаточно сложная, потому что затронуть это может людей, которые поют песни. Но ситуация в том, что обычный человек может распространить то или иное произведение, в котором, по версии правоохранителей, будет пропаганда наркотиков… Как бы не получилось так, что за репосты в соцсетях нас начнут сажать в тюрьму. Очень важно не перегнуть палку, должна быть вменяемая ответственность и проработанная терминология», - сказал Мельников.
По его словам, в законопроекте также необходимо предусмотреть то, что человека в соцсетях могут взломать и начать распространять информацию от его имени.
«Терминологию "склонение к употреблению" кто как хочет, так и будет трактовать. У нас будет какое-то время адаптация, пока не сложится судебная практика и не будут даны все необходимые разъяснения. Более того, в соцсетях не стоит забывать, что к аккаунту могут получить незаконный доступ. Кто-то может взломать аккаунт и вместо вас распространить ту или иную информацию. Здесь тоже достаточно серьезно нужно отнестись к этому вопросу. Что делать с такими людьми, как отделить одних от других, тоже серьезный вопрос», - резюмировал Мельников.
Сейчас за пропаганду наркотиков в России установлена административная ответственность по ст. 6.13 КоАП РФ. Штрафы накладывали на рэпера Моргенштерна (внесен Минюстом в список физлиц-иноагентов), и блогера Юрия Дудя (включен в реестр СМИ-иностранных агентов).
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