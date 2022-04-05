На рэпера Моргенштерна вновь завели дело о пропаганде наркотиков

По данным агентства, следствие настаивает на том, что в своем творчестве, в частности, в видеоклипах мужчина пропагандирует употребление наркотических веществ. Дело уже передано в суд.

При этом ранее музыканту уже предъявляли подобные обвинения, однако дело не получило продолжения. В настоящий момент Моргенштерн находится за пределами Российской Федерации.

