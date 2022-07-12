«Тюрьма сломает жизнь»: Звезд предложили лишь штрафовать за пропаганду наркотиков
Если авторитетный человек говорит о наркотиках положительные вещи, то это, все-таки склонение, сказал НСН общественный деятель Никита Лушников.
Некоторые знаменитости втягивают через свое творчество в накроманию и за это нужно вводить большие штрафы, потому что тюремными сроками можно просто сломать жизнь, заявил глава правления Национального антинаркотического союза Никита Лушников в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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Ранее стало известно, что МВД разработало законопроекты, в которых предлагается установить уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете. Поправки предлагается внести в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы РФ.
«Такая инициатива звучала еще несколько лет назад, но тогда ее резко не поддержали. Считаю, что серьезный подход к распространению информации об этом поможет добиться какого-то результата. Лишая свободы самих зависимых, особого эффекта это не дает, потому что это больные люди и их надо лечить. Вынужден признать, что в текстах песен и в различных творческих моментах пропаганды наркотиков стало значительно больше. Если брать некоторых исполнителей, они именно пропагандируют наркотики, называют их названия, говорят о том, какой от них эффект. Я за строгость к этому всему. Если человек, который имеет авторитет, говорит о наркотиках положительные вещи, то это, все-таки склонение. Он втягивает в это через свое творчество молодых, незащищенных личностей. За это нужны большие денежные штрафы, чтобы заставить человека задуматься, повторять этот поступок или нет. Тюремными сроками, конечно, можно просто сломать жизнь», - сказал Лушников.
Эксперт отметил, что сегодня интернет и блогосфера доступна с малых лет. «Все с самого раннего возраста уходят туда. Нужно, прежде всего, направлять усилия на то, чтобы этих веществ в стране было меньше, это точно даст больший результат», - резюмировал он.
Ранее наркологи рассказали, как санкции повлияли на рост смертности от приема веществ. Даже рост цен на наркотические вещества на 20% за период с марта по май 2022 года из-за санкций не повлиял на снижение употребления наркотиков.
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