За пять лет в России на треть сократилось число детей-сирот

Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в России за последние пять лет сократилось на 34%. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Во время выступления на форуме лучших региональных практик «Жить и воспитываться в семье» она отметила, что добиться такого результата удалось благодаря «слаженной работе всех структур, занятых в семейном устройстве», передает ТАСС.