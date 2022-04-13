За пять лет в России на треть сократилось число детей-сирот
Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в России за последние пять лет сократилось на 34%. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Во время выступления на форуме лучших региональных практик «Жить и воспитываться в семье» она отметила, что добиться такого результата удалось благодаря «слаженной работе всех структур, занятых в семейном устройстве», передает ТАСС.
Вместе с тем вице-премьер заявила, что необходимо решать новые задачи по устройству жизни в семьях детей старшего возраста и детей с серьезными заболеваниями и инвалидностью. Для этого, по словам Голиковой, нужны новые подходы к поддержке и профессиональной подготовке замещающих семей.
Глава Союза женщин России Екатерина Лахова в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвала преждевременным предложение детского омбудсмена в России передавать детей-сирот из Донбасса на усыновление в российские семьи, так как дети в первую очередь нуждаются в лечении и восстановлении.
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