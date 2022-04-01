«Надо разбираться»: В Союзе женщин призвали не спешить с усыновлением сирот из Донбасса

Глава Союза женщин России Екатерина Лахова в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвала преждевременным предложение детского омбудсмена в России передавать детей-сирот из Донбасса на усыновление в российские семьи, так как дети в первую очередь нуждаются в лечении и восстановлении.

О том, что более 200 детей-сирот из республик Донбасса могут передать в российские семьи, заявила уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. По ее словам, на территорию РФ прибыли 1 тысяча 560 детей, оставшихся без попечения родителей, при этом около 500 ребят приехали с законными представителями.

«С каждым ребенком надо конкретно разбираться. Пока преждевременно делать такие заявления. На период, который может касаться восстановления в санатории в лагере, да ради бога – у нас и сейчас много детей-сирот, которые находятся в интернатных учреждениях, чтобы потом они могли вернуться к себе. А по поводу приемных – надо смотреть, какое у него гражданство, нельзя же так, что если он сирота, то сразу взяли и отдали в российскую приемную семью. Приехать у нас и пожить, свое здоровье восстановить, поучиться, пока разбираются с тем, что там твориться – это да. Мы готовы им помочь. Столько детей сидели в подвалах, сегодня их надо реабилитировать, с психикой работать. Эти дети на сегодняшний день больные, мы готовы их взять в санатории, в наши медицинские учреждения. Первым делом надо подумать об этом», - напомнила она.