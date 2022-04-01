«Надо разбираться»: В Союзе женщин призвали не спешить с усыновлением сирот из Донбасса
Дети, вывезенные из Донбасса, нуждаются в лечении и реабилитации, сказала в эфире НСН глава Союза женщин России Татьяна Лахова.
Глава Союза женщин России Екатерина Лахова в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвала преждевременным предложение детского омбудсмена в России передавать детей-сирот из Донбасса на усыновление в российские семьи, так как дети в первую очередь нуждаются в лечении и восстановлении.
О том, что более 200 детей-сирот из республик Донбасса могут передать в российские семьи, заявила уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. По ее словам, на территорию РФ прибыли 1 тысяча 560 детей, оставшихся без попечения родителей, при этом около 500 ребят приехали с законными представителями.
«С каждым ребенком надо конкретно разбираться. Пока преждевременно делать такие заявления. На период, который может касаться восстановления в санатории в лагере, да ради бога – у нас и сейчас много детей-сирот, которые находятся в интернатных учреждениях, чтобы потом они могли вернуться к себе. А по поводу приемных – надо смотреть, какое у него гражданство, нельзя же так, что если он сирота, то сразу взяли и отдали в российскую приемную семью. Приехать у нас и пожить, свое здоровье восстановить, поучиться, пока разбираются с тем, что там твориться – это да. Мы готовы им помочь. Столько детей сидели в подвалах, сегодня их надо реабилитировать, с психикой работать. Эти дети на сегодняшний день больные, мы готовы их взять в санатории, в наши медицинские учреждения. Первым делом надо подумать об этом», - напомнила она.
Львова-Белова также отметила, что 222 ребенка уже имеют весь пакет документов, поэтому могут быть переданы на воспитание в семьи. По словам главы Союза женщин России, у малышей могут быть родственники в других городах, поэтому торопиться в вопросе усыновления не стоит.
«По каждому ребенку нужно вести работу, рассматривать документы, диалог вести, смотреть, какого возраста ребенок. Так легко – раз, и готовы взять. У нас всегда готовы, у нас очередь на усыновление! Может, там бабушка ищет ребенка, другие родственники. У нас есть две республики (ЛНР и ДНР, - прим. НСН), в отношении детей из которых мы будем вести деятельность. Но что касается [200 детей], о которых говорила Львова-Белова, я ничего не знаю. Не видела ни документов на этих детей, ни их состояния. Может, у омбудсмена есть конкретные предложения», - подытожила Лахова.
Ранее омбудсмен по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказала, что в Московской области осталось около 25 тысяч детей-сирот, однако большинство из них уже устроены в приемные семьи.
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