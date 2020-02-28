За пранки и оскорбления в интернете хотят ввести уголовную ответственность

Общественная палата РФ готовит предложения по введению наказаний за оскорбления и розыгрыши в интернете, пишет Ura.ru со ссылкой на главу комиссии по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Александра Малькевича.

«Мы находимся на пороге большой проблемы, что ты можешь что угодно написать [в интернете], и тебе за это ничего не будет, а люди это примут на веру», — заявил он.