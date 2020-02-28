За пранки и оскорбления в интернете хотят ввести уголовную ответственность
Общественная палата РФ готовит предложения по введению наказаний за оскорбления и розыгрыши в интернете, пишет Ura.ru со ссылкой на главу комиссии по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Александра Малькевича.
«Мы находимся на пороге большой проблемы, что ты можешь что угодно написать [в интернете], и тебе за это ничего не будет, а люди это примут на веру», — заявил он.
По мнению авторов инициативы, в эпоху интернета люди могут ради развлечения пусть слух, например, о бомбе в подвале жилого дома.
«Обязательно кто-нибудь скажет: „Ну, пошутил“. Но у каждой такой шутки должна быть цена, нужно сделать максимально публичное наказание, чтобы в самом отдаленном уголке страны любой деревенский пранкер знал, что тут человек пошутил, а теперь десять лет выплачивает в рассрочку [штраф]» — считает Малькевич.
В числе предложений – поправки в Уголовный кодекс. Однако, какое наказание планируется ввести за подобные шутки и оскорбления – пока не уточняется.
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