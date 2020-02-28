Интернет-омбудсмен: Норме о наказании за оскорбления в Интернете нужна схема

Комиссия Общественной палаты России по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций выступает с идеей наказывать за оскорбление в интернете. Председатель комиссии Александр Малькевич уточнил, что соответствующая норма, предусматривающую ответственность за подобные инциденты, предлагают ввести в Уголовный кодекс РФ.

Оценить перспективу такой нормы НСН попросила интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева.

«Важно думать не о строгости наказания, а о его неизбежности. Чтобы кого-то наказать, сначала нужно человека идентифицировать. И вопрос публичности места тоже под вопросом. Даже указывая имя-фамилию, пользователь не обязательно верифицирован. В этой связи важно понять, как будет закон исполняться, и наказание будет применимо в онлайн-среде и в реальности. Когда появится схема реализации нормы, тогда можно будет о чем-то говорить, а пока это все это на уровне тезисов, это всего лишь слова. На уровне имплементации идея вызывает больше вопросов, чем должно», - обозначил главную сложность идеи эксперт.

Увы, буллинг в интернете стала неотъемлемой его частью. Травят подростков, угрожают тем, кто не боится говорить правду. Как отметил Малькевич, в части оскорблений любого человека, гражданина в интернете вопрос надо регулировать, тем более что есть отдельный большой пласт — про угрозы убийством, угрозы жизни людей в Интернете, конкретным людям, их родным, близким.