Интернет-омбудсмен: Норме о наказании за оскорбления в Интернете нужна схема
Дмитрий Мариничев заявил в эфире НСН о необходимости доработать норму так, чтобы наказание за оскорбления в сети были неизбежными.
Комиссия Общественной палаты России по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций выступает с идеей наказывать за оскорбление в интернете. Председатель комиссии Александр Малькевич уточнил, что соответствующая норма, предусматривающую ответственность за подобные инциденты, предлагают ввести в Уголовный кодекс РФ.
Оценить перспективу такой нормы НСН попросила интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева.
«Важно думать не о строгости наказания, а о его неизбежности. Чтобы кого-то наказать, сначала нужно человека идентифицировать. И вопрос публичности места тоже под вопросом. Даже указывая имя-фамилию, пользователь не обязательно верифицирован. В этой связи важно понять, как будет закон исполняться, и наказание будет применимо в онлайн-среде и в реальности. Когда появится схема реализации нормы, тогда можно будет о чем-то говорить, а пока это все это на уровне тезисов, это всего лишь слова. На уровне имплементации идея вызывает больше вопросов, чем должно», - обозначил главную сложность идеи эксперт.
Увы, буллинг в интернете стала неотъемлемой его частью. Травят подростков, угрожают тем, кто не боится говорить правду. Как отметил Малькевич, в части оскорблений любого человека, гражданина в интернете вопрос надо регулировать, тем более что есть отдельный большой пласт — про угрозы убийством, угрозы жизни людей в Интернете, конкретным людям, их родным, близким.
«Граждане и сейчас могут написать заявление, что ник такой-то оскорблял меня…Но та же ситуация и с человеком на улице. Вы пишите заявление на человека, оскорбившего вас на улице, но вы же не знаете, кто это такой. Так что механизм в онлайне и в оффлайне идентичны. Законодательная инициатива обяжет органы правопорядка заниматься виртуальными оскорблениями. А вот смогут ли они заниматься, исходя от технической вооруженности, понимания самого процесса», - уточнил Дмитрий Мариничев.
Напомним, ранее Общественная палата России выступила с инициативой штрафовать социальные сети, в которых появляются сообщения и посты с оскорблениями институтов власти, государственных символов и общества.
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