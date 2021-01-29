За последние сутки в России выявили 19 238 новых случаев COVID-19

За последние сутки в России зарегистрировали 19 238 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу COVID-19.

Суточный прирост заболевших в Москве составил 2799, В Петербурге – 2284

При этом из российских больниц выписались 26 204 человек ранее переболевших COVID-19.

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Таким образом, общее количество зафиксированных в России с начала пандемии случаев составило 3 813 048 человек, из них скончались 72 185 человек.



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ФОТО: РИА Новости//Виталий Белоусов
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