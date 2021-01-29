За последние сутки в России выявили 19 238 новых случаев COVID-19
29 января 202111:50
За последние сутки в России зарегистрировали 19 238 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу COVID-19.
Суточный прирост заболевших в Москве составил 2799, В Петербурге – 2284
При этом из российских больниц выписались 26 204 человек ранее переболевших COVID-19.
Таким образом, общее количество зафиксированных в России с начала пандемии случаев составило 3 813 048 человек, из них скончались 72 185 человек.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,8 млн+19 238 / сут.
Умерли
72 185+534 / сут.
Выздоровели
3,3 млн+26 204 / сут.
- За последние сутки в России выявили 19 238 новых случаев COVID-19
- На Украине отказались принимать пленных от ЛНР и ДНР
- Число бедных россиян в III квартале выросло
- Фильм Кончаловского вошел в лонг-лист «Оскара»
- Виктор Хмарин будет назначен руководителем «Русгидро»
29 января 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru