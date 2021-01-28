Путин назвал число россиян, которых необходимо привить от коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил, что прививку от коронавируса должны получить примерно 68 миллионов россиян, сообщает пресс-служба Кремля.

На совещании с членами правительства, глава государства отметил, что, по данным Роспотребнадзора, в эту прививочную кампанию в России от гриппа привили 68 миллионов граждан.

«Примерно на такие же показатели должны выйти и по вопросу борьбы с коронавирусной инфекцией», - добавил Путин.

Ранее на сессии онлайн-форума «Давосская повестка дня 2021» российский лидер отметил, что эпидемия коронавируса может затянуться. По словам Путина «будут сохраняться её неконтролируемые очаги», в связи с чем нужны новые меры для борьбы с ней.