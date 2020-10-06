За парковку на газонах предложили установить штраф
За парковку на газонах и проезду по ним предложили ввести штраф. Об этом говорится в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях. В нем указывается, что сумма штрафа за подобное правонарушение должна составить от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей.
Сейчас федеральное законодательство не устанавливает наказаний за такие действия, пишут «Известия». За стоянку на газоне автовладелец может быть оштрафован на основании местных законов и постановлений.
Между тем, российских страховщиков обяжут принимать все документы на получение выплат, в том числе ОСАГО, в электронном виде. Соответствующий проект закона разработали депутаты «Единой России». Документ уже одобрили в Минфине РФ.
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