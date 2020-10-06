За парковку на газонах предложили установить штраф

Сейчас федеральное законодательство не устанавливает наказаний за такие действия, пишут «Известия». За стоянку на газоне автовладелец может быть оштрафован на основании местных законов и постановлений.

Между тем, российских страховщиков обяжут принимать все документы на получение выплат, в том числе ОСАГО, в электронном виде. Соответствующий проект закона разработали депутаты «Единой России». Документ уже одобрили в Минфине РФ.

