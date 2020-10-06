За парковку на газонах предложили установить штраф

За парковку на газонах и проезду по ним предложили ввести штраф. Об этом говорится в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях. В нем указывается, что сумма штрафа за подобное правонарушение должна составить от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей.

В России растёт интерес к новинкам в области КАСКО

Сейчас федеральное законодательство не устанавливает наказаний за такие действия, пишут «Известия». За стоянку на газоне автовладелец может быть оштрафован на основании местных законов и постановлений.

Между тем, российских страховщиков обяжут принимать все документы на получение выплат, в том числе ОСАГО, в электронном виде. Соответствующий проект закона разработали депутаты «Единой России». Документ уже одобрили в Минфине РФ.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО:
ТЕГИ:ШтрафАвтовладельцыПарковка
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры