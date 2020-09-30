В России растёт интерес к новинкам в области КАСКО

Центробанк отмечает рост интереса россиян к страхованию автомобилей от угонa и ущерба. Согласно данным регулятора, в первом полугодии страховщики заключили около двух с половиной миллионов договоров автоКаско. Страховые компании стремятся расширять продуктовые портфели автоКаско для поддержания устойчивого интереса к этому виду услуг. Компания «Ингосстрах» подвела промежуточные итоги продаж своего продукта «Экспресс КАСКО» и опции «Гарантия мобильности» в период с февраля по август текущего года.

За этот период клиенты «Ингосстраха» оформили более 34 тысяч договоров с опцией «Гарантия мобильности». Она гарантирует возможность заказать такси в случае ДТП, а после признания случая страховым по КАСКО пользоваться услугами такси или каршеринга. Свыше 95% полисов приходится на Москву и Санкт-Петербург.

Устойчивый рост показал и продукт «Экспресс КАСКО», предлагающий клиентам подобрать необходимую комбинацию рисков по фиксированным тарифам и застраховать автомобиль без осмотра. В период с декабря 2019 года по август 2020 года клиенты «Ингосстраха» оформили свыше 1 тысячи полисов. При этом более 32% в портфеле приходится на транспортные средства возрастом 3-7 лет, 22% – на автомобили возрастом 1 год, 21% – на машины старше 7 лет. На новые автомобили и транспортные средства возрастом 2-3 года приходится 9% и 16% соответственно.

Что касается популярности продукта в зависимости от стоимости автомобилей, то в этом разрезе лидирует транспортные средства в диапазоне от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей (44%). На авто стоимостью 500 тыс. рублей приходится 22% полисов, от 1 до 1,5 млн рублей – 19%.

Заместитель начальника управления технологий и поддержки каналов продаж «Ингосстраха» Станислав Олейников заявил в эфире НСН, что компания сохраняет лидерские позиции по КАСКО, несмотря на сложности в этом сегменте страхования.

«Промежуточные результаты продаж по нашим новым предложениям показывают, что клиенты сохраняют интерес к защите своего имущества, а также готовы доплачивать за новый уровень комфорта. Также результаты подтверждают готовность клиентов к использованию онлайн-инструментов – 89% полисов «Экспресс КАСКО» оформлены онлайн», – отметил представитель страховщика.

Собеседник НСН также отметил высокую актуальность экспресс-продукта КАСКО в условиях сокращения продаж новых автомобилей и увеличения срока службы «старых»:

«Более 50% полисов оформлено на автомобили старше 3 лет, и, на наш взгляд, доля ТС такого возраста будет увеличиваться».

