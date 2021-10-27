За отождествление роли СССР и нацистской Германии предложили сажать на 15 суток

Штраф или административный арест будет грозить гражданам за отождествление роли СССР и нацистской Германии. Соответствующий законопроект был внесён на рассмотрение в Госдуму, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

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Согласно документу, предлагается внести поправки в КоАП, которые предусматривают наказание «за публичное отождествление целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран оси, установленными приговором Нюрнбергского трибунала».

Законопроект предлагает штрафовать граждан на сумму до 2 тысяч рублей или сажать на 15 суток. За повторное нарушение штраф составит 5 тысяч рублей. Такое же наказание предусмотрено за «отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы».

Ранее премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что израильский народ помнит подвиг Красной армии во время Второй мировой войны в борьбе с нацистской Германией, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФашизмВеликая Отечественная ВойнаСССРЗаконопроектГосдума
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