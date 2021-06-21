Меркель заявила об ответственности Германии за нападение на СССР

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что день начала Великой Отечественной войны для немцев - повод для стыда и что Германия признает свою ответственность за преступления нацистского режима.

«Через несколько дней, 22 июня состоится годовщина нападения нацистской Германии на тогдашний Советский Союз. После того, как с немецким нападением в 1939 году на Польшу была развязана Вторая мировая война, два года спустя Германия открыла следующую ужасающую главу. Для нас, немцев, этот день - повод для стыда», - заявила немецкий канцлер в видеообращении, которое в субботу было размещено на сайте германского правительства.