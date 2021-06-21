Меркель заявила об ответственности Германии за нападение на СССР
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что день начала Великой Отечественной войны для немцев - повод для стыда и что Германия признает свою ответственность за преступления нацистского режима.
«Через несколько дней, 22 июня состоится годовщина нападения нацистской Германии на тогдашний Советский Союз. После того, как с немецким нападением в 1939 году на Польшу была развязана Вторая мировая война, два года спустя Германия открыла следующую ужасающую главу. Для нас, немцев, этот день - повод для стыда», - заявила немецкий канцлер в видеообращении, которое в субботу было размещено на сайте германского правительства.
Меркель подчеркнула, что произошедшее не должно быть забыто. Еще раз отметила об ответственности ФРГ перед миллионами жертв и их потомками.
По словам канцлера, нынешний долг Германии – «работать во имя мира и международного порядка, основанного на правилах».
Доктор исторических наук, председатель Научного совета Российского военно-исторического общества (РВИО) Анатолий Кошкин в преддверии годовщины начала Великой Отечественной войны рассказал «Известиям» о донесениях в Кремль советского резидента Рихарда Зорге из Токио весной-летом 1941 года о точной дате нападения Германии на Советский Союз и других сведениях.
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