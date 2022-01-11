За незаконный сбор милостыни в России введут административное наказание

В России введут административное наказание за хищения, которые совершаются с помощью ящиков для сбора пожертвований, установленных лицами, не имеющими права на осуществление благотворительной деятельности. Об этом сообщает ряд СМИ.

Соответствующие поправки вносятся в статью 7.27 «Мелкое хищение» КоАП. Закон вступит в силу через 60 дней после его официального опубликования.

За хищение в размере не более двух с половиной тысяч рублей злоумышленников могут наказать тремя способами: назначать им штраф, административный арест или обязательные работы, забрав ящик для пожертвований.

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Штрафные выплаты могут достигнуть пятикратной стоимости похищенной суммы. При этом их минимальный размер должен составлять три тысячи рублей. Административный арест может продлиться от десяти до 15 суток, обязательные работы - до 120 часов.

Штрафы для юридических лиц, которые организуют незаконный сбор милостыни, составят от 20 до 50 тысяч рублей.

В документ также внесена новая норма об административной ответственности некоммерческой организации, имеющей право на благотворительную деятельность, но нарушающей требования к сбору пожертвований. Для должностных лиц штрафные выплаты составят от пяти до десяти тысяч рублей, а для юридических лиц - от десяти до 30 тысяч рублей.

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
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