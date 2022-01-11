За незаконный сбор милостыни в России введут административное наказание
В России введут административное наказание за хищения, которые совершаются с помощью ящиков для сбора пожертвований, установленных лицами, не имеющими права на осуществление благотворительной деятельности. Об этом сообщает ряд СМИ.
Соответствующие поправки вносятся в статью 7.27 «Мелкое хищение» КоАП. Закон вступит в силу через 60 дней после его официального опубликования.
За хищение в размере не более двух с половиной тысяч рублей злоумышленников могут наказать тремя способами: назначать им штраф, административный арест или обязательные работы, забрав ящик для пожертвований.
Штрафные выплаты могут достигнуть пятикратной стоимости похищенной суммы. При этом их минимальный размер должен составлять три тысячи рублей. Административный арест может продлиться от десяти до 15 суток, обязательные работы - до 120 часов.
Штрафы для юридических лиц, которые организуют незаконный сбор милостыни, составят от 20 до 50 тысяч рублей.
В документ также внесена новая норма об административной ответственности некоммерческой организации, имеющей право на благотворительную деятельность, но нарушающей требования к сбору пожертвований. Для должностных лиц штрафные выплаты составят от пяти до десяти тысяч рублей, а для юридических лиц - от десяти до 30 тысяч рублей.
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