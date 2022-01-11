За незаконный сбор милостыни в России введут административное наказание

В России введут административное наказание за хищения, которые совершаются с помощью ящиков для сбора пожертвований, установленных лицами, не имеющими права на осуществление благотворительной деятельности. Об этом сообщает ряд СМИ.

Соответствующие поправки вносятся в статью 7.27 «Мелкое хищение» КоАП. Закон вступит в силу через 60 дней после его официального опубликования.

За хищение в размере не более двух с половиной тысяч рублей злоумышленников могут наказать тремя способами: назначать им штраф, административный арест или обязательные работы, забрав ящик для пожертвований.