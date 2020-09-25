За несоблюдение масочного режима закрыли магазины Eurospar и «Пятерочка»

В Москве закрыли несколько магазинов Eurospar и «Пятерочка» за нарушение масочного режима, сообщил оперштаб по ситуации с коронавирусом.

Покупатели и сотрудники шести магазинов не носили маски и перчатки, а также не соблюдали социальную дистанцию.

Ранее руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил о приостановке работы нескольких магазинов торговых сетей «Перекресток» и «Магнолия» по этой же причине.

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Заммэра напомнил, что масочно-перчаточный режим в столице не отменен. Он продолжает действовать на предприятиях торговли, а также в транспорте и других общественных местах.

Рейды по проверке соблюдения особого режима регулярно проводит Роспотребнадзор.

Всего за нарушение масочно-перчаточного режима приостановлена деятельность 43 предприятий торговли. Закрытие может действовать до 90 дней по решению суда. Мера может быть заменена штрафом.

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ФОТО: Михаил Воскресенский//РИА Новости
ТЕГИ:МоскваКарантинсамоизоляция
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