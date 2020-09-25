За несоблюдение масочного режима закрыли магазины Eurospar и «Пятерочка»

В Москве закрыли несколько магазинов Eurospar и «Пятерочка» за нарушение масочного режима, сообщил оперштаб по ситуации с коронавирусом.

Покупатели и сотрудники шести магазинов не носили маски и перчатки, а также не соблюдали социальную дистанцию.

Ранее руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил о приостановке работы нескольких магазинов торговых сетей «Перекресток» и «Магнолия» по этой же причине.