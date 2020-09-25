За несоблюдение масочного режима закрыли магазины Eurospar и «Пятерочка»
В Москве закрыли несколько магазинов Eurospar и «Пятерочка» за нарушение масочного режима, сообщил оперштаб по ситуации с коронавирусом.
Покупатели и сотрудники шести магазинов не носили маски и перчатки, а также не соблюдали социальную дистанцию.
Ранее руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил о приостановке работы нескольких магазинов торговых сетей «Перекресток» и «Магнолия» по этой же причине.
Заммэра напомнил, что масочно-перчаточный режим в столице не отменен. Он продолжает действовать на предприятиях торговли, а также в транспорте и других общественных местах.
Рейды по проверке соблюдения особого режима регулярно проводит Роспотребнадзор.
Всего за нарушение масочно-перчаточного режима приостановлена деятельность 43 предприятий торговли. Закрытие может действовать до 90 дней по решению суда. Мера может быть заменена штрафом.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+7 212 / сут.
Умерли
20 056+108 / сут.
Выздоровели
934 тыс.+4 317 / сут.
- За несоблюдение масочного режима закрыли магазины Eurospar и «Пятерочка»
- Дело «Седьмой студии» поступило в Мосгорсуд
- Собянин ответил на вопросы горожан о ситуации с коронавирусом
- Под Петербургом возле магазина нашли человеческую ногу
- Москва начала вводить резервные койки для больных коронавирусом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru