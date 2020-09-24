Путин выступил против нового карантина в России
Не хотелось бы возвращаться к ограничительным мерам из-за коронавируса, заявил президент России Владимир Путин. Его слова цитирует РИА Новости.
Глава государства отметил, что расслабляться еще рано, иначе ситуация может ухудшиться. Президент призвал наращивать число тестов на инфекцию, а также продолжать носить маски в общественных местах.
«Посмотрите, что делается в некоторых странах, там опять вводят жесткие ограничения — у нас получше только потому, что мы своевременно принимаем необходимые меры», — сказал он.
Ранее завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии МГМУ имени Сеченова Виталий Зверев выразил мнение, что повторного карантина в России не будет.
Зверев считает, что массовые мероприятия пока останутся под запретом, однако ждать возвращения других ограничений не стоит.
Кроме того, академик уверен, что в стране не будет «повального» заражения населения, поскольку врачи стали разбираться и понимать, кого надо госпитализировать, а кто может лечиться дома.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+6 595 / сут.
Умерли
19 948+149 / сут.
Выздоровели
930 тыс.+6 130 / сут.
- Зеленский заявил о второй волне коронавируса на Украине
- Синоптики предупредили о магнитных бурях в выходные
- Израиль на две недели вводит общенациональный карантин из-за СOVID-19
- Производитель питьевой воды и вакцин стал самым богатым человеком в Китае
- Путин выступил против нового карантина в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru