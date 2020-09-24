Путин выступил против нового карантина в России

Не хотелось бы возвращаться к ограничительным мерам из-за коронавируса, заявил президент России Владимир Путин. Его слова цитирует РИА Новости.

Глава государства отметил, что расслабляться еще рано, иначе ситуация может ухудшиться. Президент призвал наращивать число тестов на инфекцию, а также продолжать носить маски в общественных местах.

«Посмотрите, что делается в некоторых странах, там опять вводят жесткие ограничения — у нас получше только потому, что мы своевременно принимаем необходимые меры», — сказал он.

Правила вакцинации. Кто может быть добровольцем?

Ранее завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии МГМУ имени Сеченова Виталий Зверев выразил мнение, что повторного карантина в России не будет.

Зверев считает, что массовые мероприятия пока останутся под запретом, однако ждать возвращения других ограничений не стоит.

Кроме того, академик уверен, что в стране не будет «повального» заражения населения, поскольку врачи стали разбираться и понимать, кого надо госпитализировать, а кто может лечиться дома.

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ФОТО: pixabay.com
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