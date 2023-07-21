За непредставление отпуска по графику работодателю грозит штраф 50 тыс. рублей
Сотрудник может обратиться в профсоюз, инспекцию труда, комиссию по разрешению трудовых споров, прокуратуру или суд, если работодатель отказывается предоставить ему отпуск по графику. Об этом рассказал NEWS.ru юрист Илья Русяев.
По его словам, просто не приходить на службу в положенное по графику отпусков время не стоит, из-за того, что наниматель может расценить это как прогул и, например, уволить.
После предоставления жалобы в комиссию по разрешению трудовых споров о непредставлении положенного отпуска, работодателю может грозить штраф на сумму от 30 до 50 тысяч рублей. За повторное нарушение, сумма штрафа увеличивается от 50 до 70 тысяч рублей.
Что касается отпуска вне установленного графика, в том числе за свой счет, то здесь окончательное решение остается за работодателем, добавил юрист.
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