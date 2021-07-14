За неделю в мире выявили почти 3 млн случаев коронавируса
За прошедшую неделю в мире коронавирусом заболели почти три миллиона человек, сообщила Всемирная организация здравоохранения.
За неделю до этого показатель заражаемости был ниже на 10%, а показатель смертности — на 3%. При этом до в течение долгого времени количество умерших от коронавируса людей уменьшалось от недели к неделе.
Всего с начала пандемии врачи зафиксировали 186 240 393 случаев заболевания COVID-19, а умер 4 027 861 человек. Ранее стало известно, что Россия вышла на четвертое место по числу заболевших ковидом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru