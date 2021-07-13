МИД России выразил соболезнования Ираку в связи с пожаром в ковидном госпитале

Министерство иностранных дел России передало слова соболезнования и поддержки руководству и народу Ирака в связи с пожаром в одной из больниц для пациентов с коронавирусом на юге республики. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

В Ираке десятки человек погибли при пожаре в больнице для больных COVID-19

«Выражаем глубокие соболезнования руководству и народу дружественного Ирака. Передаем слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в распространенном сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин выразил президенту Ирака Бархаму Салеху соболезнования в связи с пожаром в больнице, пишут «Невские новости».

Накануне в городе Эн-Насирия на юге Ирака в больнице для пациентов с COVID-19 взорвался кислородный баллон и произошло возгорание. В результате пожара погибли 90 человек. В Ираке объявлен траур по погибшим. Причины и обстоятельства инцидента расследует специальная комиссия.

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ФОТО: flickr.com // Nikita Dezhurny
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