МИД России выразил соболезнования Ираку в связи с пожаром в ковидном госпитале
Министерство иностранных дел России передало слова соболезнования и поддержки руководству и народу Ирака в связи с пожаром в одной из больниц для пациентов с коронавирусом на юге республики. Об этом сообщает пресс-служба МИД.
«Выражаем глубокие соболезнования руководству и народу дружественного Ирака. Передаем слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в распространенном сообщении.
Ранее президент России Владимир Путин выразил президенту Ирака Бархаму Салеху соболезнования в связи с пожаром в больнице, пишут «Невские новости».
Накануне в городе Эн-Насирия на юге Ирака в больнице для пациентов с COVID-19 взорвался кислородный баллон и произошло возгорание. В результате пожара погибли 90 человек. В Ираке объявлен траур по погибшим. Причины и обстоятельства инцидента расследует специальная комиссия.
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