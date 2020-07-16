За нарушение тишины в многоэтажках предложили штрафовать на 50 тысяч
Госдума в рамках осенней сессии рассмотрит поправки в Жилищный кодекс РФ, которые обяжут собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах соблюдать режим тишину ночью.
Как рассказал «Парламентской газете» член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, штрафа может составить от трёх тысяч до 10 тысяч рублей, однако есть предложение повысить верхнюю планку до 50 тысяч рублей. Это даст правоохранительным органам «серьёзную вариантивность» в зависимости от ситуации в каждом конкретном случае, отметил депутат.
Предполагается, что регионы сами будут устанавливать время тишины. В субъектах РФ появятся подразделения, которые будут реагировать на подобные нарушения.
Ранее адвокат Тимур Маршани в эфире НСН назвал штрафы за несоблюдение режима тишины действенной мерой, но отметил, что зафиксировать такое нарушение очень сложно.
«Как правило, источник шума непостоянный - он появляется и исчезает, и в этот момент его зафиксировать можно только с помощью специальной аппаратуры. Для этого нужно вызывать бригаду, которая осуществляет фиксацию нарушений в вечерний и ночной период времени. Всё это должно оцениваться в совокупности с составлением акта в присутствии должностного лица – участкового инспектора. Но участковый – тоже живой человек, который ночью выезжает в случае крайней необходимости», - объяснил он.
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