За минувшие сутки в России выявили 16 343 новых случая коронавируса

В России за минувшие сутки зафиксировано 16 343 новых случая заражения коронавирусом. Всего с начала эпидемии в стране зарегистрировано 10 554 309 пациентов с коронавирусом.

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«Из них 7% не имели клинических проявлений болезни», — передает оперштаб по борьбе с распространением коронавируса в своем Telegram.

За сутки от коронавируса скончались 835 россиян. Всего за время пандемии от последствий заражения умерли 311 353 человека.

При этом за прошедшие сутки от COVID-19 выздоровели 24 037 человек. Всего 9 548 076 россиян вылечились от коронавируса.

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ФОТО: РИА Новости
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