За минувшие сутки в России выявили 16 343 новых случая коронавируса
В России за минувшие сутки зафиксировано 16 343 новых случая заражения коронавирусом. Всего с начала эпидемии в стране зарегистрировано 10 554 309 пациентов с коронавирусом.
«Из них 7% не имели клинических проявлений болезни», — передает оперштаб по борьбе с распространением коронавируса в своем Telegram.
За сутки от коронавируса скончались 835 россиян. Всего за время пандемии от последствий заражения умерли 311 353 человека.
При этом за прошедшие сутки от COVID-19 выздоровели 24 037 человек. Всего 9 548 076 россиян вылечились от коронавируса.
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Горячие новости
Заразились
10,6 млн+16 343 / сут.
Умерли
311 тыс.+835 / сут.
Выздоровели
9,5 млн+24 037 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru