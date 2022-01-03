За минувшие сутки в России выявили 16 343 новых случая коронавируса

«Из них 7% не имели клинических проявлений болезни», — передает оперштаб по борьбе с распространением коронавируса в своем Telegram.

За сутки от коронавируса скончались 835 россиян. Всего за время пандемии от последствий заражения умерли 311 353 человека.

При этом за прошедшие сутки от COVID-19 выздоровели 24 037 человек. Всего 9 548 076 россиян вылечились от коронавируса.

