За ИЗО, физкультуру и музыку в школе могут прекратить ставить оценки

«С 1 января 2021 года вступил в силу новый порядок заполнения аттестатов, и теперь по тем предметам, которые мы сейчас обсуждаем - изобразительное искусство, музыка и физическая культура - может устанавливаться оценка не по пятибалльной системе, а исходя из системы "зачет-незачет"», - заявила Зырянова.

По ее словам, руководство школы может решить этот вопрос самостоятельно с учетом пожелания родителей.

Ранее Рособрнадзор сообщил, что намерен внести изменения в Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по всем предметам, передает РИА Новости.

