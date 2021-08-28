За ИЗО, физкультуру и музыку в школе могут прекратить ставить оценки
По желанию родителей такие предметы, как изобразительное искусство, музыка и физкультура в школе могут исключить из пятибалльной системы оценки и перевести в формат «зачет-незачет», рассказала замминистра просвещения Анастасия Зырянова на Общероссийском родительском собрании.
«С 1 января 2021 года вступил в силу новый порядок заполнения аттестатов, и теперь по тем предметам, которые мы сейчас обсуждаем - изобразительное искусство, музыка и физическая культура - может устанавливаться оценка не по пятибалльной системе, а исходя из системы "зачет-незачет"», - заявила Зырянова.
По ее словам, руководство школы может решить этот вопрос самостоятельно с учетом пожелания родителей.
Ранее Рособрнадзор сообщил, что намерен внести изменения в Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по всем предметам, передает РИА Новости.
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