За ИЗО, физкультуру и музыку в школе могут прекратить ставить оценки

По желанию родителей такие предметы, как изобразительное искусство, музыка и физкультура в школе могут исключить из пятибалльной системы оценки и перевести в формат «зачет-незачет», рассказала замминистра просвещения Анастасия Зырянова на Общероссийском родительском собрании.

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«С 1 января 2021 года вступил в силу новый порядок заполнения аттестатов, и теперь по тем предметам, которые мы сейчас обсуждаем - изобразительное искусство, музыка и физическая культура - может устанавливаться оценка не по пятибалльной системе, а исходя из системы "зачет-незачет"», - заявила Зырянова.

По ее словам, руководство школы может решить этот вопрос самостоятельно с учетом пожелания родителей.

Ранее Рособрнадзор сообщил, что намерен внести изменения в Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по всем предметам, передает РИА Новости.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОценкаИскусствоМузыкаШкола
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