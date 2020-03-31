За фейки о коронавирусе юрлица получат штрафы до 10 млн рублей
Государственная дума приняла поправку в Кодекс об административных правонарушениях, которая устанавливает для юридических лиц штраф в размере до 10 миллионов рублей за распространение в СМИ фейковых новостей о COVID-19. Как уточняет ТАСС, штраф в таком размере может быть выписан за повторное распространение ложной информации, повлекшей смерть человека или нанесение вреда инфраструктуре, объектам энергетики, промышленности или связи.
Ранее НСН писала, что житель Пензы анонимно разместил в соцсети публикацию с ложными сведениями о количестве заразившихся коронавирусом и находящихся под наблюдением граждан. Как пишет ТАСС, сотрудники правоохранительных органов вычислили автора поста, теперь ему может грозить штраф в размере от 30 до 100 тысяч рублей. Об этом заявили в УМВД России по Пензенской области.
По информации сотрудников полиции, впоследствии житель Пензы удалил публикацию из социальных сетей. Он признался в содеянном и пояснил, что таким образом хотел выяснить у пользователей соцсети реальную картину распространения коронавируса в городе.
В России, по последним данным, короновирусной инфекцией заражены 1837 человек. Большинство подтверждённых случаев – 1226 — в Москве. Более 200 тысяч человек из-за подозрения на коронавирус находятся под медицинским наблюдением. Как пишет RT, об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
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