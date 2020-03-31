Госдума одобрила законопроект о праве кабмина объявлять режим ЧС

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который расширяет полномочия кабинета министров в связи с распространением коронавирусной инфекции. Документ даёт правительству право вводить режим ЧС или повышенной готовности на всей территории России. Об этом сообщает ТАСС.

Помимо этого, в числе предложений – наделить кабмин правом принять решение о возврате денег туристам за купленные туры в полном объеме, если вводятся ограничения въезда и выезда в страны. Кроме того, в документе отмечается право правительства РФ устанавливать особенности государственной регистрации лекарств и медицинских изделий, предназначенных для применения в условиях чрезвычайной ситуации, отмечает Газета.ру.