Госдума одобрила законопроект о праве кабмина объявлять режим ЧС
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который расширяет полномочия кабинета министров в связи с распространением коронавирусной инфекции. Документ даёт правительству право вводить режим ЧС или повышенной готовности на всей территории России. Об этом сообщает ТАСС.
Помимо этого, в числе предложений – наделить кабмин правом принять решение о возврате денег туристам за купленные туры в полном объеме, если вводятся ограничения въезда и выезда в страны. Кроме того, в документе отмечается право правительства РФ устанавливать особенности государственной регистрации лекарств и медицинских изделий, предназначенных для применения в условиях чрезвычайной ситуации, отмечает Газета.ру.
Ранее НСН писала, что российские туристы смогут получить компенсацию за купленные ранее путевки в соответствии с законопроектом о полномочиях правительства РФ в условия чрезвычайной ситуации. Как пишет ТАСС, об этом заявил глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.
Он подчеркнул, что около 50 тыс наших соотечественников остаются за границей. Для их эвакуации будут задействованы фонды персональной ответственности туроператоров, которые составляют в общей сложности 1,7 млрд рублей.
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