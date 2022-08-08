За два года проект «Спортивные выходные» снискал признание среди москвичей

По его словам, это доступный способ регулярно и совершенно бесплатно заниматься спортом на высоком качественном уровне.

Он отметил, что «Спортивные выходные» стартовали два года назад и за прошедшее время проект стал по-настоящему любимым, тренировки в московских парках посетили тысячи москвичей.

«В общей сложности профессиональные наставники провели более трёх тысяч занятий по разным дисциплинам - от йоги и медитаций до интенсивных функциональных тренировок», - отметили в пресс-службе, добавив, что список мест проведения занятий постоянно пополняется и в новом сезоне к нему добавились дом культуры «ГЭС-2», крыша Северного речного вокзала и музей-заповедник «Царицыно».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что к концу 2022 года в столице будет действовать более 70 Центров московского долголетия.