За два года проект «Спортивные выходные» снискал признание среди москвичей
Руководитель департамента спорта Москвы Алексей Кондаранцев заявил, что проект «Спортивные выходные» является важным инструментом развития массового спорта в столице, сообщает пресс-служба московского правительства.
По его словам, это доступный способ регулярно и совершенно бесплатно заниматься спортом на высоком качественном уровне.
Он отметил, что «Спортивные выходные» стартовали два года назад и за прошедшее время проект стал по-настоящему любимым, тренировки в московских парках посетили тысячи москвичей.
«В общей сложности профессиональные наставники провели более трёх тысяч занятий по разным дисциплинам - от йоги и медитаций до интенсивных функциональных тренировок», - отметили в пресс-службе, добавив, что список мест проведения занятий постоянно пополняется и в новом сезоне к нему добавились дом культуры «ГЭС-2», крыша Северного речного вокзала и музей-заповедник «Царицыно».
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что к концу 2022 года в столице будет действовать более 70 Центров московского долголетия.
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