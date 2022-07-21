Спортивный комплекс с бассейном построят в Бибирево

В районе Бибирево идет строительство спортивного комплекса с бассейном для государственного профессионального образовательного учреждения «МССУОР №4 имени А. Я. Гомельского» Москомспорта. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

«В настоящее время по адресу улица Лескова, 25а полностью завершены фасадные работы, благоустройство территории выполнено на 30%. В здании полностью смонтированы внутренние витражи», - рассказал руководитель департамента.

По его словам, в августе строители приступят к устройству напольного покрытия в универсальном зале.

Проектом предполагается строительство 3-4-этажного здания бассейна с подвалом и техническим этажом. В рамках проекта в комплексе запланировано размещение бассейна 25х16 метров, тренажерного зала, а также игрового универсального зала. Кроме того, при спортивных залах предусмотрены раздевалки с душевыми и санузлами, а также тренерские и инвентарные.

Появится там и блок медицинских помещений с кабинетом врача и кабинетом дежурной медсестры при бассейне. Проект предполагает размещение массажного кабинета на два стола, сауны, методического кабинета, а также блока административных, бытовых и технических помещений.

Будет установлен лифт грузоподъемностью 1000 кг, оборудованный для маломобильных групп населения.

«Основные строительные работы на объекте завершатся к концу года и район Бибирево обретет новый современный спорткомплекс, оформленный в соответствии с актуальными архитектурными тенденциями, сочетающий в себе все самые важные спортивные направления, современное оборудование и главное – обеспечивающий возможность жителям столицы беспрепятственно заниматься спортом», - подчеркнул Загрутдинов.

Благоустройство территории вокруг бассейна предполагает установку наружного освещения, размещение малых архитектурных форм. Рядом со зданием разобьют газоны и цветники, а также высадят деревья и кустарники.

