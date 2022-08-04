Собянин: К концу года в Москве будет действовать более 70 Центров московского долголетия
Мэр Москвы Сергей Собянин посетил центр московского долголетия «Орехово» после завершения капитального ремонта, а также пообщался с его посетителями.
Как отметил градоначальник, столичные власти, советуясь в москвичами, решили создать клубные центры на месте бывших центров социального обслуживания, «которые в основном занимались раздачей пособий и так далее».
«Честно говоря, не ожидали такого отношения и такой душевной атмосферы, которые удалось создать. Мы буквально считанные центры создали, посмотрели, как они работают. За три года с пяти-семи центров выросли уже до 50. До конца года будет уже 70. Мы видим, что в этом году их посетит уже около полумиллиона москвичей», - поделился мэр.
Собянин напомнил, что проект «Московское долголетие» работает в школах, социальных и спортивных центрах, коммерческих организациях, парках.
Центр московского долголетия «Орехово» занимает двухэтажное здание на Шипиловской улице. В центре создана зона для встречи посетителей, многофункциональный актовый зал, спортивный и тренажерный зал, гостиные, творческие мастерские и кулинарная студия. В «Орехово» действует 25 клубов, постоянными участниками которых являются более 540 горожан.
С началом нового учебного года стартует осенне-зимний сезон «Московского долголетия», в рамках которого запустят новые образовательные занятия в сфере финансовой, компьютерной и правовой грамотности. Кроме того, москвичи смогут заниматься по зимним направлениям активностей - «Лыжи» и «Коньки», также работу начнет вокально-инструментальный ансамбль «Московское долголетие».
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