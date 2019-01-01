За чертой бедности. Правительство рапортует об уменьшении числа нуждающихся

Количество бедных россиян (с доходами ниже прожиточного минимума) в 2018 году сократилось на 400 тысяч человек. Как сообщила в интервью «Известиям» вице-премьер Татьяна Голикова, это примерно 13% населения страны.

«Лидирует» в антирейтинге республика Тыва, где число бедных составляет - 40,5%. В регионе очень низкий уровень занятости, при этом хорошая рождаемость, поэтому под особым ударом находятся многодетные семьи.

И сейчас искоренение бедности – это главная задача, которую должно решать правительство. Для этого кабмин с одной стороны будет действовать в плоскости увеличения различных видов и форм социальной поддержки, а с другой стороны — в экономическом росте.

Ранее правительством обсуждалась идея освобождения россиян с низкими зарплатами от подоходного налога. Речь идет о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, то есть меньше 13 тысяч рублей. Таковых по всей стране насчитывается не менее 11 миллионов россиян.

Глава Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире НСН ранее предложил поднять планку для освобождения россиян от НДФЛ.

«Отмена 13-процентного налога для наиболее бедных или мало зарабатывающих россиян – инициатива хорошая. Проблема лишь в том, что этот уровень должен начинаться не с 13, а с 50 тысяч рублей. Это та сумма, которая позволяет людям как-то более-менее оплачивать ипотеку, создавать сбережения на первый взнос для покупки квартиры, то есть обеспечивать семью. 50 тысяч рублей в месяц – это тот уровень, который необходимо сделать необлагаемым налогом минимумом, и соответственно не брать налог с жилья», — сказал экономист.

Напомним, что по итогам прошлого года, более 18% россиян заметили снижение размера своей заработной платы.