Поголодать придется. Неважно, полезно это или нет

Трезво оценивают ситуацию с уровнем благосостояния граждан России в Администрации президента, - заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Так он прокомментировал данные Росстата о том, что 48,2% россиян денег хватает только на еду и одежду. По словам Пескова, в руководстве страны к этому относятся трезво и четко знают, «что нужно делать, чтобы эту тенденцию изменить». «Общее падение доходов констатируется многими организациями, которые занимаются статистикой, - сказал Песков. - Это общий фон, который, действительно, является объектом очень пристального внимания». При этом пресс-секретарь президента призвал аккуратно оценивать данные статистики, потому что они иногда меняются «буквально на следующий день».

Вот, кстати, данные статистики, принципиально не меняющиеся уже несколько лет подряд, в течение которых фиксируется падение реальных доходов россиян. Это процесс не прекращается с 2013 года. В минувшем году доходы населения сократились на 0,2%, годом ранее – на 1,2%, в 2016 году – аж на 5,8%. По итогам первого квартала текущего года реальные доходы населения снизились на 2,3%.

На фоне опубликованных статданных и даже некоторой обеспокоенности, которую продемонстрировал представитель Кремля, как-то оскорбительно прозвучали слова о пользе для пожилых людей немного поголодать. Позже депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что его слова о необходимости жить «чуть-чуть впроголодь» превратно интерпретировали. В одном из интервью депутат посоветовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь» и заниматься физической нагрузкой. «Я не за то, чтобы пожилые люди жили впроголодь. Я против, чтобы у них росли животы», - пояснил позже Онищенко.

Животы, как уже неоднократно говорилось, растут от того, что пенсии хватает только на макароны с хлебом. Пенсии, размер и повышение которой находятся как раз в компетенции депутатов Государственной Думы. Впрочем, по мнению ряда экспертов, даже рост доходов пенсионеров и бюджетников при отсутствии значительного роста экономики бедность не искоренит. Как заявила «Газете.ру» бывший министр труда и соцразвития, а ныне депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева, «нынешний уровень официальной бедности примерно в два раза меньше среднего уровня доходов по стране, то есть это фактически не уровень бедности даже, а уровень нищеты. И вряд ли в ближайшее время бедность в России будет побеждена», - полагает Оксана Дмитриева.

Стало быть, многим по-прежнему придется жить «чуть-чуть впроголодь». Вне зависимости от того, полезно это или нет.

