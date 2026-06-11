За чей счет? Водителям не дадут 15 минут на спасение авто от эвакуации
Максим Кадаков в эфире НСН призвал не придумывать новые правила эвакуации, а просто не трогать автомобили, которые никому не мешают.
Если человек припарковался на тротуаре, его автомобиль нужно эвакуировать и выписывать штраф, ждать 15 минут при злостных нарушениях было бы странно, рассказал НСН главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
Водители должны иметь больше возможностей на то, чтобы остановить эвакуацию их машины, например, 15 минут, чтобы принести документы или взять их из салона, когда автомобиль уже погружен на эвакуатор. Об этом в интервью ТАСС на полях прошедшего ПМЭФ заявил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Кадаков объяснил, почему эта мера не будет работать.
«Что касается 15 минут для документов, это странное решение. Эвакуатор сам себя не окупит, он будет приезжать, ждать каждый раз 15 минут, а кто за это платить будет? Город и налогоплательщики? Предлагают предупреждать водителя и так далее, но с таким же успехом тогда сотрудник ГИБДД должен предупреждать, что сейчас оштрафует. Если человек выбегает за 15 минут к машине, его не оштрафуют за фактическое нарушение, что странно. Автомобилисты такую меру поддержали бы, но с практической точки зрения мера не может быть реализована. Необходимо сразу разрабатывать такие правила, чтобы потом не приходилось придумывать послабления. Там, где машина не мешает никому, не надо ее эвакуировать. А если она припаркована на тротуаре, почему мы должны давать водителю 15 минут? Людей, которые злостно нарушают ПДД, должны наказывать», - отметил он.
При этом он подчеркнул, что зачастую эвакуируют машины, которые не должны были.
«Самая частая жалоба от водителей – это сама эвакуация, когда эвакуируют транспорт, который не мешает никому. Если автомобиль не так припаркован, это не значит, что его надо срочно эвакуировать. У нас есть примеры, когда транспорт эвакуируют просто с территории жилых комплексов. Когда человек находится на закрытой территории, он может припарковать машину для разгрузки или еще чего-то не на разлинованном слоте, но приезжает эвакуатор. Это уже за пределами разумного, а, возможно, сговор между УК и эвакуаторщиками. На стоимость эвакуации и неудобства, конечно, тоже жалуются», - добавил собеседник НСН.
Право автомобилистов знакомиться с видеоматериалами дела помогут оспорить серьезные штрафы, например, связанные с парковкой и эвакуацией авто, рассказал автоэксперт Андрей Ломанов в беседе с НСН.
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