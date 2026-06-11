«Что касается 15 минут для документов, это странное решение. Эвакуатор сам себя не окупит, он будет приезжать, ждать каждый раз 15 минут, а кто за это платить будет? Город и налогоплательщики? Предлагают предупреждать водителя и так далее, но с таким же успехом тогда сотрудник ГИБДД должен предупреждать, что сейчас оштрафует. Если человек выбегает за 15 минут к машине, его не оштрафуют за фактическое нарушение, что странно. Автомобилисты такую меру поддержали бы, но с практической точки зрения мера не может быть реализована. Необходимо сразу разрабатывать такие правила, чтобы потом не приходилось придумывать послабления. Там, где машина не мешает никому, не надо ее эвакуировать. А если она припаркована на тротуаре, почему мы должны давать водителю 15 минут? Людей, которые злостно нарушают ПДД, должны наказывать», - отметил он.

При этом он подчеркнул, что зачастую эвакуируют машины, которые не должны были.

«Самая частая жалоба от водителей – это сама эвакуация, когда эвакуируют транспорт, который не мешает никому. Если автомобиль не так припаркован, это не значит, что его надо срочно эвакуировать. У нас есть примеры, когда транспорт эвакуируют просто с территории жилых комплексов. Когда человек находится на закрытой территории, он может припарковать машину для разгрузки или еще чего-то не на разлинованном слоте, но приезжает эвакуатор. Это уже за пределами разумного, а, возможно, сговор между УК и эвакуаторщиками. На стоимость эвакуации и неудобства, конечно, тоже жалуются», - добавил собеседник НСН.

Право автомобилистов знакомиться с видеоматериалами дела помогут оспорить серьезные штрафы, например, связанные с парковкой и эвакуацией авто, рассказал автоэксперт Андрей Ломанов в беседе с НСН.

