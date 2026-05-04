Какие штрафы смогут оспорить водители с доступом к видеоматериалам
Андрей Ломанов заявил НСН, что очень редко водители оспаривают штрафы, которые касаются превышения скорости или разметки.
Право автомобилистов знакомиться с видеоматериалами дела помогут оспорить серьезные штрафы, например, связанные с парковкой и эвакуацией авто, рассказал автоэксперт Андрей Ломанов в беседе с НСН.
Президент России Владимир Путин подписал закон о праве участников производства по административным делам, в том числе автомобилистов, знакомиться с видеоматериалами дела и снимать с них копии. Как отмечают авторы документа, закон направлен в первую очередь на защиту прав автомобилистов. В том числе это касается оспаривания штрафов, полученных по данным системы видеофиксации. Ломанов объяснил, кому поможет нововведение.
«Это благое дело, потому что есть случаи, когда это действительно требуется. Сейчас никакие исходники не передаются адвокату или человеку, на которого выписан штраф. По исходнику очень часто можно что-то дополнительно установить. По новой схеме часть штрафов будет оспариваться, но речь пойдет о серьезных правонарушениях, где человек абсолютно уверен в своей невиновности. Если говорим о бытовых штрафах, которые получают автолюбители с камер, ситуация серьезно не изменится. Редко водители оспаривают штрафы, которые касаются превышения скорости, разметки. Несколько чаще оспариваются штрафы, связанные со стоянкой, эвакуация автомобиля. Там суммы другие, люди пытаются оспорить. В более серьезных делах точно будут оспаривать, так как появится дополнительная информация, которая может в этом помочь», - рассказал он.
Он объяснил, почему сейчас оспорить штраф или иск сложнее, особенно в регионах.
«В Москве камера стоит на каждом шагу, но за пределами столицы нет такого. Поэтому сейчас человеку сложно что-то оспорить. Еще бывают случаи, когда что-то попало на регистратор, но его тоже не разрешают использовать, там много нюансов. Частные видеозаписи суды вообще не любят использовать. Все будет связано с теми службами, которые на вас подают иск или выписывают штраф», - добавил собеседник НСН.
Нельзя доказать автоподставу по камерам, нужно специальное расследование, которым будет заниматься специальный шериф, так как автоподставщики сегодня уже используют «машины-одноразки». Об этом НСН рассказал руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль.
