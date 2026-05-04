Какие штрафы смогут оспорить водители с доступом к видеоматериалам

«Это благое дело, потому что есть случаи, когда это действительно требуется. Сейчас никакие исходники не передаются адвокату или человеку, на которого выписан штраф. По исходнику очень часто можно что-то дополнительно установить. По новой схеме часть штрафов будет оспариваться, но речь пойдет о серьезных правонарушениях, где человек абсолютно уверен в своей невиновности. Если говорим о бытовых штрафах, которые получают автолюбители с камер, ситуация серьезно не изменится. Редко водители оспаривают штрафы, которые касаются превышения скорости, разметки. Несколько чаще оспариваются штрафы, связанные со стоянкой, эвакуация автомобиля. Там суммы другие, люди пытаются оспорить. В более серьезных делах точно будут оспаривать, так как появится дополнительная информация, которая может в этом помочь», - рассказал он.

Он объяснил, почему сейчас оспорить штраф или иск сложнее, особенно в регионах.

«В Москве камера стоит на каждом шагу, но за пределами столицы нет такого. Поэтому сейчас человеку сложно что-то оспорить. Еще бывают случаи, когда что-то попало на регистратор, но его тоже не разрешают использовать, там много нюансов. Частные видеозаписи суды вообще не любят использовать. Все будет связано с теми службами, которые на вас подают иск или выписывают штраф», - добавил собеседник НСН.

Нельзя доказать автоподставу по камерам, нужно специальное расследование, которым будет заниматься специальный шериф, так как автоподставщики сегодня уже используют «машины-одноразки». Об этом НСН рассказал руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль.

