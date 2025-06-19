Замглавы Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), глава комитета по проблемам защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей научно-экспертного совета Совбеза Николай Лишин, выступая на сессии ПМЭФ, предложил запретить в России фильмы, демонстрирующие греховный образ жизни людей в возрасте после 30 лет. По его словам, в СССР существовали детские и взрослые фильмы, при этом картины для старшей аудитории затрагивали более сложные темы, потому были просто неинтересны детям. Сегодня также не стоит пускать в информационное пространство то, что не соответствует моральным ценностям. Однако Вассерман отметил, что все, что недопустимо для показа детям и взрослым уже прописано в действующем законодательстве.

«В мое время считалось, что основная возрастная категория, с которой можно смотреть все – 16 лет. На афише писали: "Детям до 16 лет смотреть не разрешается". Насколько я знаю, в основном запретные фильмы так или иначе связаны с демонстрацией любовного поведения – от поцелуев в камеру до пребывания в одной постели. Что из этого считать грехом – понятия не имею. Понятия греха в религии вообще определено изрядной долей допуска на слабость человеческую. Не считаю для себя возможным как-то комментировать чужие представления о грехе. Знаю – то, что недопустимо показывать детям и взрослым описано в законах. Эти законы время от времени уточняют и пересматривают. Если Лишин считает что-то нежелательным, пусть обращается в Госдуму», - пояснил он.