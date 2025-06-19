Вассерман усомнился в нужности запрета фильмов с греховным образом жизни

Действующее законодательство уже отмечает все недопустимое, что нельзя показывать в фильмах, а тем, кто-то считает иначе - стоит обратиться с конкретным предложением в Госдуму, заявил НСН Анатолий Вассерман.

Не существует возраста, в котором можно вести греховный образ жизни, однако запрет на демонстрацию соблазна в кино лишит общество возможности узнать, как противостоять аморальному примеру, допустил в беседе с НСН депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

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Замглавы Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), глава комитета по проблемам защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей научно-экспертного совета Совбеза Николай Лишин, выступая на сессии ПМЭФ, предложил запретить в России фильмы, демонстрирующие греховный образ жизни людей в возрасте после 30 лет. По его словам, в СССР существовали детские и взрослые фильмы, при этом картины для старшей аудитории затрагивали более сложные темы, потому были просто неинтересны детям. Сегодня также не стоит пускать в информационное пространство то, что не соответствует моральным ценностям. Однако Вассерман отметил, что все, что недопустимо для показа детям и взрослым уже прописано в действующем законодательстве.

«В мое время считалось, что основная возрастная категория, с которой можно смотреть все – 16 лет. На афише писали: "Детям до 16 лет смотреть не разрешается". Насколько я знаю, в основном запретные фильмы так или иначе связаны с демонстрацией любовного поведения – от поцелуев в камеру до пребывания в одной постели. Что из этого считать грехом – понятия не имею. Понятия греха в религии вообще определено изрядной долей допуска на слабость человеческую. Не считаю для себя возможным как-то комментировать чужие представления о грехе. Знаю – то, что недопустимо показывать детям и взрослым описано в законах. Эти законы время от времени уточняют и пересматривают. Если Лишин считает что-то нежелательным, пусть обращается в Госдуму», - пояснил он.

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Как добавил собеседник НСН, запреты и попытки оградить население от соблазнов могут привести к плачевным последствиям.

«Не думаю, что грешить можно в каком-то конкретном возрасте, но это не значит, что надо ограничивать фильмы. У Марка Твена есть рассказ "Человек, который совратил Гедлиберг" про придуманный провинциальный городок, в котором люди очень гордились своей честностью. Потом один деятель, которого они изрядно оскорбили, подсунул им соблазн, и люди не устояли как раз потому, что образ жизни, который они вели, не давал им столкнуться с соблазном. Соответственно, они не представляли себе, как этому соблазну противостоять. Если данный товарищ хочет, чтобы мы оказались таком же положении, не знали про соблазн, и поэтому не могли ему противостоять, то я такое его желание разделить не могу. Если он имеет в виду что-то иное, пусть объясняет это дело законодателям», - подчеркнул Вассерман.

Ранее митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений похвалили «Симпсонов» за многолетний показ образа любящей семьи с тремя детьми. При этом персонажи российского мультсериала «Смешарики» одиноки, также неясно, есть ли семья у главной героини проекта «Маша и Медведь», заметили в РПЦ. Однако председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева в разговоре с «Радиоточкой НСН» напомнила о множестве проектов, которые прославляют семейные ценности.

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ФОТО: РИА Новости
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