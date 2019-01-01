Дроны будут следить за состоянием российских дорог

Сообщается, что собирать необходимую информацию планируется с помощью специальных видеосистем и датчиков, которые будут установлены на муниципальном транспорте и вдоль дорог. Также надзор за дорожным покрытием будет осуществляться с дронов и видеорегистраторов граждан, которые согласятся предоставлять видеопоток в облако для анализа.

Полученная информация будет анализироваться с помощью искусственного интеллекта и передаваться в информационные сводки глав регионов, а также дорожные компании. Введение таких систем мониторинга в России запланировано на 2021 год.

Ранее глава межрегиональной общественной организации автомобилистов, депутат Вячеслав Лысаков рассказал НСН, зачем ГИБДД нужен доступ к информации, составляющей медицинскую тайну.

