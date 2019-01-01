Полиция ищет преступников с помощью «очков Робокопа»
Система распознавания лиц уже проходит испытания в Москве, сообщает сайт KP.ru.
«Очки Робокопа» определяют черты каждого лица и отправляют снимки по специальному каналу в Единый центр хранения и обработки данных Москвы. Там идет поиск разыскиваемых преступников по специальной базе.
Разработкой занимались российские компании. Такие камеры уже работают на входах в метро.
На нагрудном кармане многих сотрудников полиции находится видеорегистратор MPT210, работающий в режиме видеозаписи. Скоро регистратор позволит распознавать лица.
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