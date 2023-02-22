YouTube заблокировал каналы дизайнера Артемия Лебедева
Американский видеохостинг заблокировал оба канала российского дизайнера Артемия Лебедева.
На самом крупном канале дизайнер успел набрать 1,1 миллиона подписчиков, сообщает «Радиоточка НСН».
YouTube удалил все ролики дизайнера. Причиной блокировки видеохостинг назвал нарушение условий пользования сервисом.
Зампред комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев заявил о вероятности блокировки YouTube. По мнению парламентария, площадка превратилась в орудие информационной войны, передает НСН.
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