«Газпром-Медиа» объяснил уход «Матча» и «Пятницы» с YouTube
«Газпром-Медиа Холдинг» объявил о прекращении работы с корпорацией Google, в том числе с принадлежим ей YouTube, сообщает пресс-служба холдинга.
В компании напомнили, что в марте 2022 года видеохостинг незаконно заблокировал каналы холдинга ТНТ и НТВ, и по данным фактам были инициированы судебные процессы.
«Строить долгосрочные и понятные деловые отношения с площадкой, которая в одностороннем порядке их расторгает, невозможно», - говорится в сообщении.
Ранее глава «Газпром-Медиа» Александр Жаров заявил, что блокировку видеохостинга YouTube в России «стоит рассмотреть» в случае, если платформа продолжит нарушать российское законодательство, сообщает RT.
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