Депутат призвал россиян готовиться к блокировке YouTube

Он отметил, что площадка, которая, по его мнению, является оружием информационной войны, не выплачивает штрафы и блокирует всех подряд.

«Как мы не должны армии неприятеля допускать к нам на территорию, точно так же в нашем информационном пространстве чужих вражеских ресурсов тоже быть не должно. Это наш информационный суверенитет», — указал парламентарий.

Матвейчев добавил, что не знает, когда именно будет заблокирован YouTube, посоветовав россиянам уже готовиться к этому.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что в ближайшее время YouTube в России будет запрещён, те, кто продолжат им после этого пользоваться, понесут заслуженное наказание, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».