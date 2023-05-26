YouTube откажется от сторис в пользу коротких вертикальных видео

В сообщении говорится, что материалы, которые будут опубликованы на платформе до этой даты, будут удалены через семь дней.

Отмечается, что вместо сторис YouTube предлагает загружать короткие вертикальные видео (Shorts).

«Мы намерены инвестировать в новые и инновационные инструменты, которые помогут вам увеличить аудиторию на YouTube», - добавили в пресс-службе Google.

Ранее видео франкоязычной певицы Indila на песню «Dernière Danse» стало первым клипом на французском языке, набравшим более миллиарда просмотров на YouTube, сообщает RT.