В СПЧ допустили блокировку YouTube в России к осени

Ашманов напомнил, что владельца видеохостинга, корпорацию Google, в очередной раз оштрафовали за неудаление запрещенного контента.

«Нам нужно рассчитывать на то, что он [YouTube] все-таки будет заблокирован. <...> Это когда-нибудь кончится. Я думаю, это кончится к осени, когда и Rutube нормально заработает, видео ВКонтакте станет более или менее самостоятельным хостингом», — цитирует эксперта ТАСС.

В мае глава Минцифры Максут Шадаев заявлял, что блокировка YouTube в России не планируется.

