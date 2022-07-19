В СПЧ допустили блокировку YouTube в России к осени
Видеосервис YouTube может быть заблокирован в России к осени, считает член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, президент исследовательской и технологической компании «Крибрум» Игорь Ашманов. Об этом эксперт заявил, выступая на круглом столе в Общественной палате по теме угроз для несовершеннолетних пользователей интернета.
Ашманов напомнил, что владельца видеохостинга, корпорацию Google, в очередной раз оштрафовали за неудаление запрещенного контента.
«Нам нужно рассчитывать на то, что он [YouTube] все-таки будет заблокирован. <...> Это когда-нибудь кончится. Я думаю, это кончится к осени, когда и Rutube нормально заработает, видео ВКонтакте станет более или менее самостоятельным хостингом», — цитирует эксперта ТАСС.
В мае глава Минцифры Максут Шадаев заявлял, что блокировка YouTube в России не планируется.
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