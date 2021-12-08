YouTube заблокировал аккаунт актрисы Шукшиной

Актриса Мария Шукшина в своём Telegram-канале заявила, что видеохостинг YouTube заблокировал её аккаунт.

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«YouTube «снёс» мой канал», - написала актриса и прикрепила ссылку на платформу, перейдя по которой пользователям сообщается, что аккаунт «заблокирован за нарушение правил сообщества».

Ранее Шукшина, в ответ на приглашение в «красную зону» для тяжёлых больных COVID-19, предложила обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с призывом прекратить вакханалию в СМИ и на всех федеральных каналах». В своём Telegram-канале она отметила, что не против вакцинации как таковой, однако не желает участвовать «в эксперименте неисследованной вакцины».

После этого социальная сеть Instagram пометила актрису, как опасного антиваксера.

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ФОТО: РИА Новости
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